Gmail تتيح ميزة جديدة للحفاظ على سرية الرسائل

أتاحت خدمة Gmail إلى بريدها الإلكتروني مؤخرا ميزة "الوضع السري" للرسائل، لضمان حماية أكبر لبيانات المستخدمين.

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب اتباع عدة خطوات:

- الضغط على خيار "إنشاء رسالة".

- كتابة الرسالة وإضافة "المرفقات" Attachments.

- الضغط على خيار "الوضع السري" Confidential Mode.

- اختيار المدة التي ستحذف بعدها الرسالة (المدة تتراوح من يوم واحد حتى 5 سنوات).

- الضغط على خيار "حفظ" Save.

وبناء على هذه الخطوات سيكون لمتلقيها حق الوصول إلى محتوياتها وفقا للمدة التي تم تعيينها سابقا.