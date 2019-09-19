cnn تجصي 87 كذبة لـ ترامب في الأسبوع الماضي

كشفت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بـ 87 ادعاء كاذباً خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الشبكة الأميركية في تقرير لها اليوم إن ترامب قدم 87 ادعاء كاذباً خلال أسبوع منها 25 خلال حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية و22 في خطابه لاعضاء الكونغرس و 19 على تويتر و 18 في تصريحاته للصحفيين كما قدم ادعاءين كاذبين أمام الجامعات وواحداً في مؤتمر صحفي حول الأضرار التي خلفها إعصار دوريان.



وأضافت الشبكة في تقريرها الجديد إن ادعاءات ترامب خلال الأسبوع الماضي كانت الأعلى خلال الأسابيع العشرة الأخيرة مشيرة إلى أنه أدلى بـ 240 ادعاء كاذباً قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 .



وكانت بيانات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية العام الماضي أوضحت أن ترامب يكذب بمعدل 8 مرات يومياً ما يعني أن أكاذيبه وادعاءاته المضللة تزداد مع مرور الأيام على وجوده في البيت الأبيض وكان من أكثر التغريدات التي أطلقها ترامب مؤخراً وأثارت موجة من السخرية على الصعيدين الأمريكي والدولي تغريدة اعتبر فيها القمر جزءاً من كوكب المريخ ما أثار صدمة كبيرة لدى خبراء العلوم والفلك لكون القمر لا يعتبر جزءاً من المريخ وهو يبعد عن الكوكب الأحمر مسافة تتجاوز 140 مليون ميل.