96 شهيداً ...حصيلة التفجير الإرهابي في حيِّ الراشدين بحلب

فادت مصادر ميدانية الميادين أن الحصيلة النهائية للتفجير الإرهابي في حيّ الراشدين السبت، بلغت 96 شهيداً و200 جريحاً أغلبهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى أنّ التفجير نجم عن "سيّارة رباعية الدفع للانتحاري الإرهابي كانت محمّلة بنحو طن من المتفجرات"، مضيفاً أنّ هذا العمل الإرهابي هو "قرار وتنفيذ جهّة مسلحة نافذة وليست عملية فردية".



وأسفر التفجير المذكور عن تدمير 20 سيارة إسعاف كانت ترافق أهالي كفريا والفوعة.والسيّارة التي فجّرها الانتحاري كان يفترض أن تكون محملة بالمواد الغذائية للأطفال والمدنيين الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة.



ورغم وقوع التفجير، جرى استكمال إخلاء مسلحي الزبداني وسرغايا والجبل الشرقي اليوم الأحد مقابل إخلاء آخر دفعة من حافلات الفوعة، نقلاً عن مصادر ميدانية للميادين.



وتابعت المصادر أنه يفترض أن يغادر نحو 3000 من أهالي كفريا وافوعة.



وفي سياق متصل، انتهى تنفيذ جزء من اتفاق كفريا والفوعة والزبداني ومضايا بإتمام تبادل 75 حافلة أقلّت أهالي كفريا والفوعة إلى حلب.



كما غادرت الحافلات التي تنقل مسلحي وأهالي مضايا باتجاه إدلب.

الميادين