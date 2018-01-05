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95منشأة من أصل 135 عادت للعمل في فضلون الصناعية بريف دمشق

 

كشف محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم أن 95 منشأة عادت للعمل في منطقة فضلون الصناعية وذلك من أصل 135 منشأة.

ودعا محافظ الريف الصناعيين للعودة الى منشأتهم حتى لا تبقى منشآتهم مغلقة وذلك بعد تامين كافة البنى التحتية في فضلون واحد، مبينا انه سيتم تخديم فضلون واحد بالبنى التحتية من ماء وكهرباء واعدا بالسماح بعودة الورش الصغيرة للعمل .

تصريحات محافظ الريف جاءت على خلفية اجتماع، أمس الخميس، في المحافظة مع صناعيي فضلون لتقييم خطة المحافظة خلال 2017 بما يخص منطقة فضلون الصناعية بريف دمشق السبينة.

الوطن اون لاين

 

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