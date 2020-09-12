910299 وفاة بكورونا في العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.33 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 910299 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و414694 إصابة و191916 وفاة.وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و562414 إصابة و76271 حالة وفاة.



وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و238446 إصابة و129522 وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.