90 حالة «التهاب كبد» في منطقة وادي العيون

أوضح رئيس دائرة البرامج العامة بمديرية صحة حماه الدكتور سعد شومل أن "عدد حالات التهاب الكبد في منطقة وادي العيون المبلّغ عنها حتى اللحظة بلغ ما يقارب 90 حالة، توزعت على مشفى الشيخ بدر ومشفى مصياف".



وشرح الدكتور سعد أن التهاب الكبد مرض فيروسي يصيب الكبد، وتتراوح حالاته بين الخفيفة والشديدة، وأغلبها عند الكبار، مضيفاً أن المرض ينتقل عن طريق الطعام والماء الملوث ويمتلك المتعافي منه مناعة طيلة العمر.



وأكد رئيس دائرة برامج الصّحة أن كل المديريات ذات الصلة ذهبت في جولات على المنطقة لدراسة الموضوع، وعن احتمالية أن يكون المرض ناتجاً عن المياه الملوثة، بيّن شومل أنه تم أخذ عينات من جميع مناهل المياه العامة والخاصة (قبل الكلورة وبعد الكلورة) مشيراً إلى أن النتيجة ستظهر غداً.



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