9 ملايين ليتر مازوت وبنزين الاستهلاك اليومي في سورية

بيّن مصدر مسؤول في الشركة العامة للمحروقات أن الاستهلاك اليومي من مادة المازوت في المحافظات كافة يصل إلى نحو 4.5 ملايين ليتر مازوت يومياً، وبالمثل يصل الاستهلاك اليومي من مادة البنزين إلى نفس الكمية 4.5 ملايين ليتر بنزين يومياً.

و أوضح المصدر المسؤول أن عدد الطلبات اليومية لمادة المازوت يصل إلى 180 طلباً، وعدد الطلبات اليومية لمادة البنزين إلى 200 طلب حيث كل طلب يصل إلى 22 ألف ليتر، مع وجود حالة استقرار في الاستهلاك اليومي للفترة الحالية، مع شبه ثبات في الكميات الواردة.

وأشار إلى الانتظام في برنامج توريد النواقل المحملة بالمشتقات النفطية وفق العقود المبرمة، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المخازين وخاصة لمادة المازوت مع اقتراب بدء العمل بتوزيعها للموسم الشتوي القادم في بداية آب، لافتاً إلى إمكانية تطبيق نظام البطاقة الذكية في عمليات التوزيع بمحافظة دمشق وهو الأمر المرتبط بتجميع البيانات حيث خصصت محافظة دمشق عدداً من المراكز للبدء بتجميع البيانات الخاصة بالآليات والعائلات وفي حال استكمالها قبل بداية آب سيمكن العمل على توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية، أو سوف يستمر العمل بنفس الآلية التي طبقت في الموسم الماضي وكانت ناجحة.

وهنا يوضح المصدر بأن العمل بالبطاقة الذكية وصل لمراحل جيدة مع تنظيم مذكرات تفاهم مع عدد من المحافظات لبدء تطبيقها بعد نجاح التجربة في محافظة السويداء وتحقيق وفورات جيدة والحد من التلاعب والغش وفي المرحلة الحالية يتم جمع البيانات للآليات والأسر في منطقة القدموس بمحافظة طرطوس للبدء بتطبيق نظام البطاقة الذكية فيها.

وبالنسبة لمحطات الوقود المتنقلة أفاد المصدر بأنه سوف يتم التعاقد على تصنيع 7 محطات وقود متنقلة مع جهات محلية ستقوم بعملية التصنيع، على أن يتم توزيعها في المحافظات وفق الحاجة لكل منطقة لا تتوافر فيها محطة وقود وتشهد طلباً متزايداً على المشتقات النفطية، مع إمكانية زيادة عدد المحطات المتنقلة حسبما تستدعي الحاجة في المحافظات، منوهاً بأنه في محافظة دمشق تعمل 24 محطة وقود منها 11 محطة تابعة لشركة منها حيث تم تنفيذ 5 محطات جديدة، إضافة إلى استمرار العمل لتنفيذ 6 محطات أخرى تابعة لمحروقات، ويتم العمل حالياً على استلام موقعين من محافظة دمشق الأول موقع أبو جرش قرب كلية الزراعة والموقع الآخر في منطقة دمر وبعدها الانتهاء من تسليم الموقعين سوف تبدأ المباشرة بعمليات البناء مع الشركة المتعاقد معها على البناء وبانتظار الاتفاق على استلام بقية المواقع.

ونوه إلى انخفاض عدد المخالفات حالياً نظراً للاستقرار في الكميات الموردة إلى محطات الوقود إضافة لانخفاض الطلب خلال فترة الصيف، بينما نشهد ازدياد المخالفات وحالات التلاعب في الموسم الشتوي نتيجة زيادة الطلب، وهو ما سيتم عليه للفترة القادمة لتكثيف المتابعة وضبط المخالفات والحد منها.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن