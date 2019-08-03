9 دول سيعيش فيها نصف سكان الكرة الأرضية

توقعت تقارير ديمغرافية أن يتزايد عدد السكان حول العالم ليصبح ما مجموعه 9.7 مليار نسمة عام 2050، مقارنة بـ7.7 مليار نسمة اليوم.



ومن المتوقع، بحسب التوقعات الديمغرافية، أن ينمو عدد السكان إلى 11 مليارًا مع بداية العام 2100، بحسب بيانات الأمم المتحدة.



وبحلول عام 2050، سيتركز أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة.



وفي المقابل ستشهد الصين، أكبر دولة من ناحية عدد السكان، انخفاضًا في عدد سكانها بنسبة 2.2 بالمئة، أي بنحو 31.4 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050.



أما معدّل الولادات العالمي الذي انخفض من 3.2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2.5 عام 2019، فسيواصل انخفاضه الى 2.2 عام 2050.