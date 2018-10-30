9 جرحى في هجوم انتحاري نفذته امرأة وسط العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن امراة نفذت هجوما انتحاريا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس استهدف مجموعة من رجال الأمن، ما أدى إلى سقوط 9 جرحى.



وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية سفيان الزعق لوكالة "فرانس برس" إن التسعة المصابين، بينهم ثمانية شرطيين. ووصف التفجير بالـ"إرهابي".



ولم تكشف هوية المرأة الانتحارية التي تسببت بالانفجار.



وطوقت الشرطة مكان التفجير، فيما وصلت سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة.



وذكر موقع "شمس إف إم" التونسي، أن الانفجار وقع مباشرة بعد انتهاء مسيرة احتجاجية، ما أحدث فوضى في المكان.



وهذا الاعتداء هو الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى وقتها تنظيم"داعش" الاعتداء، الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.