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870 طناً إنتاج حمص المتوقع من الفستق الحلبي

كشف رئيس دائرة الأشجار المثمرة المتخصصة في مديرية زراعة حمص ناجي ساعد أن كميات الإنتاج المتوقعة من الفستق الحلبي بالمحافظة خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 870 طناً، فيما بلغت كميات الإنتاج الفعلي منه 800 طن في العام الماضي.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي في المحافظة خلال العام الحالي تبلغ 852 هكتاراً وعدد الأشجار فيها 214 ألف شجرة منها نحو 94.5 ألف شجرة مثمرة، فيما كانت المساحة المزروعة بالفستق الحلبي في العام الماضي 450 هكتاراً.

ولفت ساعد إلى أن زراعة الفستق الحلبي تتركز في مناطق الريف الشرقي للمحافظة وخاصة بمنطقة المخرم التي تعتبر منطقة واعدة في زراعة وإنتاج الفستق الحلبي.

 


«الوطن»