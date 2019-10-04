830 مليون ليرة عقد استثمار فندق في حمص

أفاد مصدر سوري بتوقيع ملحق عقد مؤقت لاستثمار منشأة السفير السياحية في مدينة حمص بين مجلس مدينة حمص والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة وذلك في مبنى الإدارة المحلية بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والسياحة محمد رامي مرتيني ومحافظ حمص طلال البرازي، علما أن العقد لمدة سنتين /830/ مليون ليرة سورية بقيمة عقدية /415/ مليون ليرة سورية في السنة.





وزير السياحة أشار إلى توقيع العقد رسالة تنموية بامتياز وداعم لمجلس المدينة مع أهمية السعي لتطوير هذا الفندق واستثماره بشكل محدث ومطور ليبقى بالمواصفات الدولية خاصة وأنه استمر بالعمل بأصعب الظروف.





وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد على أهمية المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظات والتي تعد المشاريع السياحية من أهمها كونها تغني خزينة الدولة وتقدم المزيد من الخدمات السياحية والترفيهية وتشكّل عائدات لمجالس المدن والبلدات والبلديات.





ووقع ملحق العقد عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص والمهندس بسام بارسيك معاون وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة.