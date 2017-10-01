800 كغ يومياً مخلفات مشافي السـويداء من النفايات الطبية

خلو محافظة السويداء، ووفق عدد من المهتمين بالشأن البيئي، من مطامر صحية منح الوحدات الإدارية, ولاسيما تلك التي تحتضن أرضها مشافي طبية كقرية سالة ومدينة صلخد ومدينة السويداء، تأشيرة مرورية خضراء بغية رمي هذه النفايات ضمن مكبات غير نظامية وهنا يكمن الخلل البيئي ولاسيما أن هذه المكبات تقع بالقرب من التجمعات السكنية ومن غير الممكن إبقاؤها مكشوفةً من جراء ما تحمله هذه النفايات من أخطار صحية وأضرار بيئية.

بدوره المهندس غالب أبو حمدان مدير شؤون البيئة في السويداء قال: “تبلغ كمية النفايات الطبية اليومية حوالي 800كغ، حيث يبلغ المعدل الوسطي لكل سرير حوالي 0,5 كغ من النفايات الطبية، ولكن بعد ازدياد إشغال الأسرّة لدى مشافي السويداء نتيجة الأسر الوافدة ارتفع المعدل ليصبح 0,9 كغ تقريباً، مشيراً إلى أن عدد المشافي العامة والخاصة في المحافظة يبلغ سبعة مشافٍ، مضيفاً أنه سبق للمديرية أن قامت بالعديد من الجولات على مواقع طمر هذه النفايات فقد تبين أن هذه النفايات تتعرض للخلط مع النفايات المنزلية ومن ثم الحرق ما يزيد من خطورتها.