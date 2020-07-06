8 قتلى في اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بريف الحسكة

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الجمعة بين فصائل موالية لتركيا في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.



وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرت بين فرقة "السلطان مراد" وفرقة الحمزات"، وأدت إلى وقوع 8 قتلى بين الطرفين.



أما عن سبب الخلاف بين الفصيلين، فتعددت الروايات، بين خلاف نتج عن عمليات استيلاء على منازل مدنيين، وبين خلاف على إدارة معبر حدودي مع تركيا، بعد ورود أنباء عن نية أنقرة فتح معبر بين مدينة رأس العين وولاية جيلان بينار التركية، لأغراض تجارية.



وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفصيلين يسعيان للسيطرة على المعبر، بهدف الحصول على مكاسب مادية، وفرض أتاوات على الشاحنات العابرة للمنفذ الحدودي.



وتسود المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، حالة من الفوضى والاقتتال المستمر، حيث تكررت مثل تلك الاشتباكات في أوقات سابقة في مدينة تل أبيض، وفي مدينة الباب ومدينة عفرين وباقي المناطق التي تخضع للاحتلال التركي والفصائل التابعة له.