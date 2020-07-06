“قسد” تعتقل عدد من المدنيين بعد اقتحام منازلهم في دير الزور
ريف الحسكة .. طفلة ضحية لاشتباكات المجموعات المسلحة المدعومة تركياً
تفجير جديد يوقع ضحايا ومصابين في مدينة عفرين شمال حلب
تطور ميداني على جبهة إدلب
جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب
النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة
الولايات المتحدة تنقل عدد من معتقلي “داعش” من سورية إلى العراق
الحسكة.. الاحتلال التركي يستهدف خطوط التماس مع الجيش بالقنابل المضيئة ويعتدي مجدداً على قرى المدنيين
مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

8 قتلى في اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بريف الحسكة

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الجمعة بين فصائل موالية لتركيا في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرت بين فرقة "السلطان مراد" وفرقة الحمزات"، وأدت إلى وقوع 8 قتلى بين الطرفين.

أما عن سبب الخلاف بين الفصيلين، فتعددت الروايات، بين خلاف نتج عن عمليات استيلاء على منازل مدنيين، وبين خلاف على إدارة معبر حدودي مع تركيا، بعد ورود أنباء عن نية أنقرة فتح معبر بين مدينة رأس العين وولاية جيلان بينار التركية، لأغراض تجارية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفصيلين يسعيان للسيطرة على المعبر، بهدف الحصول على مكاسب مادية، وفرض أتاوات على الشاحنات العابرة للمنفذ الحدودي.

وتسود المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، حالة من الفوضى والاقتتال المستمر، حيث تكررت مثل تلك الاشتباكات في أوقات سابقة في مدينة تل أبيض، وفي مدينة الباب ومدينة عفرين وباقي المناطق التي تخضع للاحتلال التركي والفصائل التابعة له.