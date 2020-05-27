8 عادات خاطئة تسبب ظهور الكرش

أورد موقع "إيت زيث" الأمريكي، 8 أخطاء قال إنه يجب تجنب فعل أي منها بصورة يومية، حتى تحافظ على قوام صحي:



1- قلة النوم الدائمة



يقول الموقع إن النوم خمس ساعات أو أقل يوميا، يجعل الجسم أكثر عرضة لتكوين الدهون، ولذلك ينصح الخبراء بحصولك على قسط كاف من النوم يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات خلال الليل.



2- تناول الطعام باستمرار



عندما تواظب على تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، يجعل ذلك الجسم في حالة شعور بالشبع بصورة مستمرة، وهو ما يعد إشارة للجسم لتكوين الدهون في منطقة البطن.



3- السرعة في تناول الطعام



يتسبب ذلك في حصول الجسم على سعرات حرارية أكبر من حاجته، لأن المعدة لا تأخذ الوقت الكافي لإخبار العقل بالشعور بالشبع، على عكس تناول الطعام ببطء، الذي يمنحها فرصة لإخبار المخ بأنها لا تحتاج مزيدا من الطعام.



4- قلة شرب الماء



عدم شرب الماء بوفرة على مدار اليوم يساعد في تكوين الدهون بالجسم، ولذلك ينصح الخبراء بشرب كمية وفيرة من المياه لأنها أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن.



5- الأكل قبل النوم



يجب عليك تجنب هذه العادة، لن العديد من الدراسات تقول إن تناول العشاء قبل النوم بساعات طويلة يساعد على فقدان الوزن، وتكون هناك فرصة كبيرة لحرق السعرات الحرارية بدلا من تخزينها في الجسم.



6- تناول كميات كبيرة من الطعام



بعض الوصفات تصلح لإعداد وجبات شهية، لكنها تكون مليئة بالعناصر الغذائية، التي تساهم في تكوين الدهون على البطن.



7- عدم انتظام مواعيد الوجبات



عدم تناول 3 وجبات كبيرة في مواعيد منتظمة خلال اليوم يمثل خطأ، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف قدرة الجسم على حرق الدهون، على عكس تقسيم الوجبات على مدار اليوم بتناول وجبات صغيرة خفيفة من وقت لآخر.



8- تجنب الجلوس لفترات طويلة



الحركة والنشاط يساهمان في حرق الدهون والسعرات الحرارية من الجسم، بينما يكون الجلوس الطويل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.