8 جرحى إثر إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا

أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلة بجروح مساء أمس إثر إطلاق نار أمام مسجد في أفينيون في جنوب شرق فرنسا.



وذكرت وكالة فرانس برس أن النيابة العامة استبعدت فرضية العمل الإرهابي مشيرة إلى أنه استناداً إلى الأدلة الأولى التي جمعت في المكان فإن شخصين على الأقلّ خرجا من سيارة بالقرب من المسجد وأطلقا النار حيث استخدم أحدهما بندقية صيد.



وأكدت النيابة العامة أن حياة الجرحى الثمانية ليست في خطر.



وأضافت إن “الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد لكن ليست هناك أي علاقة” لما حدث بهذا الصرح الديني مستبعدة فرضية العمل الإرهابي.



وحسب الشهادات فإنّ أربعة رجال مقنعين كانوا داخل السيارة.



ويأتي ذلك بعد أيام على محاولة رجل صدم مصلين لدى خروجهم الخميس من مسجد كريتاي في ضاحية باريس من دون سقوط جرحى وبعد إقدام رجل على دهس مجموعة من المصلين بشاحنته خلال خروجهم من مسجد فينسبوري بارك في لندن في 19 حزيران.

وكالات