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8 أعراض تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

ذكر موقع "prevention" الطبى أن ما يقرب من ثلث الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، والطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان ضغط الدم مرتفعا هو من خلال الفحوصات العادية، ولا بد من إجرائها فى حالة وجود حالات وراثية فى العائلة لديها ارتفاع فى ضغط الدم.8 أعراض تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

وأضاف الموقع أن أبرز أعراض ضغط الدم المرتفع:

1 صداع حاد.

2 التعب أو الارتباك.

3 مشاكل فى الرؤية.

4 ألم فى الصدر.

5 صعوبة فى التنفس.

6 عدم انتظام ضربات القلب.

7 الدم فى البول.

8 قصف فى الصدر أو الرقبة أو الأذنين.

وأوضح الموقع أنه عند الشعور بهذه الأعراض لا بد من مراجعة الطبيب فورا، حتى لا يصاب الشخص بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم، ويؤدى ذلك إلى النوبة قلبية أو السكتة الدماغية، ومشاكل العين، والفشل الكلوى.

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