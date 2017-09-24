8 أعراض تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

ذكر موقع "prevention" الطبى أن ما يقرب من ثلث الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، والطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان ضغط الدم مرتفعا هو من خلال الفحوصات العادية، ولا بد من إجرائها فى حالة وجود حالات وراثية فى العائلة لديها ارتفاع فى ضغط الدم.

وأضاف الموقع أن أبرز أعراض ضغط الدم المرتفع: