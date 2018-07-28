8 أطعمة تساعد على التخفيف من" الإمساك" في الصيف....

تزداد صعوبات الإخراج ومشاكل الإمساك في الصيف، ويرجع السبب إلى عدم شرب ما يكفي من الماء، ونقص الألياف في الطعام. لكن نظراً لأن معظم الأطعمة التي تخفّف الإمساك من فواكه الصيف يمكنك علاج الأمر بسهولة، فقط اشرب كوبين أو 3 أكواب إضافية من الماء خاصة الفاتر، وتناول المزيد من هذه الأطعمة:



اللبن:يحتوي اللبن على بكتريا صديقة تجعل البراز طرياً ما يسهّل الإخراج.



البقول:مثل الحمّص والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء، كل هذه الأطعمة غنية بالألياف، وتحتوي الـ 100 غرام منها على 26 بالمائة من الاحتياجات اليومية من الألياف.



الخوخ: من أكثر الأطعمة التي يًنصح بتناولها لعلاج الإمساك الخوخ المجفّف أو القراصيا.



البروكلي:تنصح بعض الدراسات بتناول 20 غراماً من البروكلي يومياً لمدة 4 أسابيع للتخلّص من مشاكل الإخراج.



التفاح والكمثرى:يمتاز التفاح والكمثرى بالمحتوى الغني من الألياف، وإنزيمات الهضم التي تسهّل عملية الإخراج.



العنب:يجمع العنب بين الألياف والماء، وهي التوليفة التي تحتاجها للإخراج بسهولة.

عائلة



التوت :الفراولة (الفريز) والتوت بكل ألوانه من الفواكه التي يساعد أكلها يومياً على إنهاء مشاكل الإمساك.

الزيتون: تقلل الدهون النباتية التي يحتوي عليها



الزيتون من التهابات الأمعاء، ووتحارب البكتريا الضارة، وتعمل كمليّن يخفّف الإمساك