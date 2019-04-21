78 منشأة صناعية دخلت حيز الإنتاج في المدن الصناعية الثلاث العام الماضي

كشف تقرير لوزارة الصناعة عن دخول 78 منشأة صناعية متوسطة وكبيرة في مدن حسياء والشيخ نجار وعدرا الصناعية مرحلة الإنتاج في العام 2018 منها 34 منشأة في مدينة عدرا الصناعية ومثلها في مدينة الشيخ نجار و10 منشآت في مدينة حسياء.



ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم سيتطور لاحقاً إلى أكثر من ستة أضعاف نظراً لقدرات هذه المدن على جذب الاستثمارات وخاصة مع ترخيص 533 منشأة في هذه المدن التي ستدخل الإنتاج لاحقاً وهي 191 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و276 منشأة في مدينة الشيخ نجار و66 في مدينة حسياء.



وأشار المهندس علي بلال مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى وجود 15 منطقة صناعية وحرفية موضوعة للاستثمار موزعة في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص والسويداء و اللاذقية وحماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا مبيناً أنه تم تخصيص 5ر2 مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعية وحرفية جديدة استكمالاً للدعم المقدم خلال الأعوام الثلاثة السابقة للمناطق الصناعية والذي بلغ 8 مليارات ليرة.