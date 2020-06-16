78 حالة شفاء في سورية.. آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الإثنين، عن شفاء 4 حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 78.



وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 177 شفي منها 78 وتوفيت 6 حالات.



وفي لبنان، ارتفع عدد الإصابات إلى 1464 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 32، أما عدد المتعافين فقد بلغ 875.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 979 فيما بلغ عدد الوفيات 9 أما عدد المتعافين فقد بلغ 692.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 132 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1011، أما عدد المتعافين فقد بلغ 87890.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 42636 فيما بلغ عدد الوفيات 291، أما عدد المتعافين فقد بلغ 28129.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة، 1110، فيما بلغ عدد الوفيات 49 أما عدد المتعافين فقد بلغ 999.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 11031، فيما بلغ عدد الوفيات 777، أما عدد المتعافين 7735.



وسجلت المغرب 8885 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 212، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 7828.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 157 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 29436، أما عدد المتعافين فقد بلغ 72859.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 180 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4825، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 152 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 244 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 27 ألف و136.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 237 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 34 ألف و371.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 118 ألف بعد تسجيل أكثر من 384 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم باتت تقترب من الـ 8 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 432 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.