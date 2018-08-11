77 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في تموز الماضي

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية قدره 77 مليار دولار في شهر تموز الفائت.

وذكرت رويترز أنه وفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دولار.

ووصل العجز الإجمالي للسنة المالية الحالية التي بدأت في تشرين الأول الماضي إلى 684 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 بالمئة إلى 302 مليار دولار.