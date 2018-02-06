74 رخصة دراجة للإناث.. ومدير النقل يوضح حقيقة نقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض
كشف مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق عبد الله عبود عن وجود 16253 دراجة كهربائية وهوائية مرخصة في مدينة دمشق، مؤكداً انه لا يوجد أي ترخيص للدراجات النارية عدا الدراجات التابعة لجهات القطاع العام ومؤسسات الدولة يتم منحهم موافقة من أجل أعمال مراسلات البريد لهذه المؤسسات.
وبيّن عبود أن عدد الدراجات الكهربائية التي تم ترخيصها منذ صدور قرار الترخيص في عام 2014 بلغ 3503 دراجات كهربائية منها 5 دراجات باسم إناث و4899 دراجة هوائية منها 35 دراجة باسم إناث، مشيراً إلى تراجع العدد في عام 2015 إلى 1530 دراجة كهربائية منها 9 دراجات للإناث و1727 دراجة هوائية منها 8 دراجات للإناث وفي عام 2016 تم ترخيص 1860 دراجة كهربائية منها 6 دراجات للإناث وترخيص 408 دراجات هوائية منها 4 دراجات للإناث، وفي العام الماضي 2017 تم ترخيص 2112 دراجة كهربائية منها 5 دراجات للإناث و214 دراجة هوائية منها دراجتان للإناث وبذلك يكون عدد الدراجات الكهربائية المرخصة حتى الآن في مدينة دمشق 9005 دراجات منها 25 دراجة للإناث و7248 دراجة هوائية منها 49 دراجة للإناث.
وطلب عبود من المواطنين المبادرة إلى ترخيص دراجاتهم الكهربائية والهوائية، مبيناً أن قيمة لوحة الدراجة والبطاقة الخاصة بها لا يتجاوز 3500 ليرة للدراجة الكهربائية و3000 ليرة للدراجة الهوائية وموضوع ترخيصها لمصلحتهم لتجنب مصادرتها في حال تم ضبطها غير مرخصة.
وبيّن عبود أن عدد الدراجات الكهربائية المرخصة لا يتجاوز 30 بالمئة من عدد الدراجات الكهربائية الموجودة في المدينة بينما لا يتجاوز عدد الدراجات الهوائية المرخصة 15 بالمئة من عدد الدراجات الموجودة في المدينة.
وأشار عبود إلى ضرورة تشجيع استخدام الدراجات الهوائية لأنها صديقة للبيئة وتوفر الكثير من نفقات النقل على أصحابها وكذلك تساهم في تحسين الصحة الشخصية لمستخدمها.
وفي شأن متصل نفى مدير هندسة النقل والمرور علمه بوجود دراسة أو أي قرار من محافظة دمشق عمّا يتم تداوله من معلومات عن نقل مكاتب بيع السيارات من داخل مدينة دمشق إلى مدينة المعارض.
المصدر: محمود الصالح - الوطن
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