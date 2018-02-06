74 رخصة دراجة للإناث.. ومدير النقل يوضح حقيقة نقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض

وبيّن عبود أن عدد الدراجات الكهربائية التي تم ترخيصها منذ صدور قرار الترخيص في عام 2014 بلغ 3503 دراجات كهربائية منها 5 دراجات باسم إناث و4899 دراجة هوائية منها 35 دراجة باسم إناث، مشيراً إلى تراجع العدد في عام 2015 إلى 1530 دراجة كهربائية منها 9 دراجات للإناث و1727 دراجة هوائية منها 8 دراجات للإناث وفي عام 2016 تم ترخيص 1860 دراجة كهربائية منها 6 دراجات للإناث وترخيص 408 دراجات هوائية منها 4 دراجات للإناث، وفي العام الماضي 2017 تم ترخيص 2112 دراجة كهربائية منها 5 دراجات للإناث و214 دراجة هوائية منها دراجتان للإناث وبذلك يكون عدد الدراجات الكهربائية المرخصة حتى الآن في مدينة دمشق 9005 دراجات منها 25 دراجة للإناث و7248 دراجة هوائية منها 49 دراجة للإناث.