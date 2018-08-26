70.12 بالمئة نسبة النجاح في امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادة التعليم الأساسي لعام 2018.

وذكرت الوزارة أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 5998 تلميذا وتلميذة نجح منهم 4206 بنسبة نجاح وصلت إلى 12ر70 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين الحصول على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي للدورة الاستثنائية لعام 2018 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت امتحانات الدورة الاستثنائية بدأت في التاسع من شهر آب الجاري وانتهت في التاسع عشر منه وذلك للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان في مادة واحدة أو عدة مواد أو دورة امتحانية كاملة بسبب وفاة أحد أفراد الأسرة خلال فترة الامتحانات الوالدين والأخوة والأخوات حصرا أو بسبب حدوث حالات اضطرارية قاهرة خارجة عن إرادة التلميذ كحالة المرض الشديد الذي يقتضي دخوله إلى المشفى.