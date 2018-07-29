700 عنوان في جناح شركة توزيع المطبوعات بمعرض الكتاب

700 عنوان من الإصدارات المنوعة في مختلف صنوف المعرفة سيتضمنها جناح الشركة السورية لتوزيع المطبوعات في معرض الكتاب الثلاثين الذي يفتتح في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في الـ 31 من الشهر الحالي.

وقال مدير شركة توزيع المطبوعات آدم محمد “الحصة الكبيرة من محتويات جناح الشركة في المعرض ستكون لدور ومؤسسات نشر عربية تتولى شركة توزيع المطبوعات تسويق إصداراتها في سورية فضلا عن كتب متنوعة من إصدارات الشركة تتناول عناوين تهم أغلب الشرائح الاجتماعية من كتب علمية وسياسية وأدبية إضافة إلى كتب الأطفال واليافعين ودراسات وبحوث علمية منوعة والروايات والقصص والكتب الشعرية”.

وأوضح أن الشركة وكيلة لعدة دور نشر عربية منها دار بيسان ومركز دراسات الوحدة والمنظمة العربية للترجمة من لبنان إضافة غلى بعض الدور السورية وبعض الكتاب والباحثين الذين طبعوا لديها لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من المعارض خلال الشهر القادم داخل دمشق وخارجها بهدف الترويج للكتاب والاهتمام بثقافة القراءة لما لها من دور كبير في تطور المجتمع وتقدمه.

ولفت مدير الشركة السورية لتوزيع المطبوعات إلى أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ سنوات ارخت بظلالها على حركة القراءة والكتاب متمنيا أن “تعود الحركة الثقافية إلى سورية مهد الأبجدية والحضارة كما كانت قبل الحرب” لافتا إلى أن هناك العديد من دور النشر العربية الراغبة بالعودة إلى سورية لأنها منذ الأزل قبلة للكتاب والثقافة وفسحة الإبداع.

ومن الكتب التي سيقام لها حفل توقيع في جناح الشركة خلال معرض الكتاب عصر المقاومة وصناعة النصر للباحث اللبناني حسن حردان.



المصدر : سانا