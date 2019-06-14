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700 طالب عربي يدرسون في الجامعة ويعاملون معاملة الطالب السوري.

أكد رئيس المنظمات الطلابية العربية في جامعة تشرين أمين صالح  "المنظمات الطلابية العربية تقدم كافة التسهيلات للطلبة العرب الدارسين في الجامعات السورية، علماً أن عدد الطلاب العرب في جامعة تشرين 700 طالب وطالبة من الجنسيات العربية مؤطرين ضمن الاتحادات، ويوجد طلاب غير مؤطرين، ومن الاتحادات الموجودة اتحاد الطلاب الفلسطينيين واتحاد الطلاب اليمنيين والعراقيين و اللبنانيين والموريتانيين و الأردنيين والتونسيين والمغربيين والسودانيين إضافة لوجود طلاب مصريين وطلاب فنزوليين وأتراك ومن الجنسية البرازيلية وطالب من الجنسية الأميريكية". 


وأضاف صالح ضمن نشرة المحليات "يتم قبول الطلاب العرب وفق المفاضلات المعتمدة للطلاب السوريين إضافة لمنح تأتي من القيادة المركزية ومفاضلات العرب والأجانب، وأغلب الطلاب يدرسون بالمجان ويعاملون معاملة الطالب السوري في الجامعات السورية أما مفاضلة العرب والأجانب رسومها تكون بالدولار الأميريكي".

 

 


ميلودي إف إم-أيمن دوري 