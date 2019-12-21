700 إرهابي يهاجمون مواقع الجيش العربي السوري على محورين في إدلب

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، أن نحو 300 ارهابي حاولوا التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش العربي السوري في محافظة إدلب.



وقال بورينكوف للصحفيين: “في تمام الساعة 22:05 من يوم 19 ديسمبر أقدم نحو 400 إرهابي من تنظيم “أنصار التوحيد” و”هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مدعومين بسيارات مدرعة وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة سكية زرزور من أجل محاولة التقدم باتجاه بلدة أبو دالي في محافظة إدلب”.

وعلى محور آخر، أقدم حوالي 300 مسلحا على محاولة التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب.



وقال بورينكوف في حديث حول تفاصيل الهجوم: “في تمام الساعة 21:45 من يوم 19 ديسمبر، وبعد عمليات قصف استباقية، أقدم 300 مسلح من تنظيم “حراس الدين” و”هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مدعومين بمدرعات التقدم نحو بلدة سنجار بمحافظة إدلب..”.



وأوضح أن المسلحين “اصطدموا بدفاعات الجيش السوري على بعد 1.5 كم من البلدة، وتم صدهم بالمدفعية وضربات سلاح الجو”.



وأكد قائد مركز المصالحة أنه تم صد الهجوم عند الساعة 3 ليلا بعد قدوم تعزيزات للجيش السوري.

وأسفر هجوم الارهابيين في محافظة إدلب عن استشهاد 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 آخرين، ومقتل وإصابة نحو 200 من المسلحين.