70 قتيلا ومصابا في صفوف “النصرة” و”داعش” بريفي حماة وإدلب

سقط أكثر من 70 قتيلا ومصابا من إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث الارهاب التكفيري بريفي حماة وإدلب.



وأفاد مصدر عسكري بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ غارات مكثفة على تجمعات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم “داعش” في قرى البويضة وقليب الثور واللويبدة بريف حماة.



وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن “إيقاع أكثر من 40 إرهابيا بين قتيل ومصاب وتدمير 7 آليات إحداها مزودة برشاش من عيار 23 مم”.



ووجهت وحدة من الجيش رمايات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الارهابية في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي ما أسفر عن مقتل 6 ارهابيين وتدمير احد مستودعات ذخيرتهم وعدد من الآليات.



وأدت عمليات الجيش ضد تجمعات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الى مقتل 13 ارهابيا وإصابة أكثر من 15 اخرين وتدمير الية في بلدة كفرزيتا وقرية الصياد مشيرا الى ان وحدات من الجيش قضت بضربات مكثفة على 6 إرهابيين واصابت 7 اخرين في قرية المصاصنة وفي الجهة الشرقية من مدينة مورك.



وقضت وحدة من الجيش على إرهابي من “جبهة النصرة” على الأقل وأصابت آخرين وذلك خلال تدميرها أحد الكهوف التي كانوا يتحصنون فيها في منطقة الأزوار بالتزامن مع تدمير آلية للإرهابيين في مدينة طيبة الأمام بريف حماة الشمالي.



وقضت وحدة من الجيش أمس على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت لهم سيارة دفع رباعي مزودة برشاش في قرية البرغوتية بريف سلمية الشرقي وفي ريف ادلب الجنوبي.



وقضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على 5 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على أطراف مدينة خان شيخون.

وأوقع الطيران الحربي امس الاول 6 ارهابيين بين قتيل ومصاب في غارة جوية على تجمعات لتنظيم جبهة النصرة في محيط تل مرديخ بريف ادلب الجنوبي الشرقي.



- نفذت وحدات من الجيش عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي في مدينة درعا وريفها وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة استعادت خلالها “السيطرة على عدد من كتل الأبنية في منطقة درعا البلد بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.



وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش “نفذت رمايات دقيقة على نقاط تحصين وبؤر الإرهابيين جنوب مدرسة اليرموك وشمال شرق مبنى البريد ومحيط دوار المصري اسفرت عن القضاء على عدد منهم وتدمير تحصيناتهم”.



وفي الريف الشمالي لدرعا لفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم تحصينات وأسلحة في رمايات مركزة على تجمعاتهم وأوكارهم في تل مطوق الصغير في محيط مدينة إنخل وإلى الشرق من مدينة إزرع”.



وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة ودمرت لهم أسلحة وذخائر في أحياء درعا البلد ومخيم النازحين وحيي الكرك والعباسية وشمال غرب جامع بلال الحبشي بمدينة درعا.



وأحبطت وحدات الجيش سلسلة هجمات لمجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” على عدد من المحاور والنقاط العسكرية في درعا البلد خلال الشهر الماضي ودمرت لها عشرات الآليات والمفخخات ومرابض الهاون وراجمات الصواريخ.

سانا