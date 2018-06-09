7 نصائح للتوقف عن حب من لا يحبك

الحبُّ شعور خفيٌّ ليس بمقدورنا التحكم فيه وفي انفعالاته، شعور نابع من القلب لا يمكن إنكاره، فيكون تجاه شخص ما دون آخر، ونشعر بذلك مع عدم قدرتنا على التحكم بعواطفنا، وقد يتسبب ذلك الشعور في قتل أو تدمير إنسان لا يبادلنا الشعور نفسه أو لا يبالي بمشاعرنا وكثيراً ما يتجاهلنا، وفي هذا المقال نقدم لك نصائح للتوقف عن حب من لا يحبك:

1ـ ابتعدي قدر الامكان عن هذا الشخص:

يقول المثل (البعيد عن العين بعيد عن القلب) فعلى من يرغب بالتخلص من قصة حبِّه ذات الطرف الواحد أن يبدأ بالتخلص من رقم هاتفه وحساباته الشخصيَّة على الإنترنت حتى يفقد كل وسيلة للتواصل معه في حال حدوث لحظة ضعف نفسي.

2ـ تخلصي من جميع الأمور التي تذكرك به:

يجب التخلص من جميع التذكارات التي تذكرك به مثلا صورة مشتركة لكما أو هدايا.

3ـ القراءة:

عليك أن تهتمي بالقراءة، فهي تعمل على اشغال تفكيرك في البحث والتطلع إلى الأحداث، كما يمكنك قراءة بعض الكتب العلميَّة، التي تثري معلومات الشخص وتؤمن له المتعة وتبقيه منشغلا بالعديد من المواضيع العلميَّة الجديدة.

4ـ التحدُّث مع الأصدقاء المقربين حول هذه الحالة:

يعدُّ الأصدقاء المقربون هم الخلاص في مثل هذه الحالات فيمكن للصديق أن يدعم صديقه ويعمل على أن يبقي تفكيره منشغلاً ببعض الأمور الممتعة، فيمكن أن يخرج الأصدقاء للتسوق أو الجلوس معاً. وعلى الصديق أن يقوم بتقديم النصيحة والتوبيخ في حال الاستمرار في التفكير في الطرف الآخر.

5ـ الهوايات:

في الغالب يمتلك الشخص العديد من الهوايات عليك بالبحث عن هواياتك، التي يمكنك أن تمارسيها لبعض الوقت فهي من أفضل الطرق لتشتت تركيزك عن التفكير بأحد الاشخاص. ومن بعض الهوايات الممتعة التصوير والعزف فيمكنك أن تطوري قدراتك في التقاط الصور أو العزف.

6ـ إعادة النشاطات:

لا تقومي بالنشاطات التي كنتما تفعلانها معاً، ولا يجب أن تذهبي للأماكن التي كنتما ترتادانها. بشكل عام يجب أن تبتعدي عن جميع الأمور، التي يمكنها أن تذكرك بهذا الشخص.

7ـ حاولي أن تجدي حبَّاً آخر:

فلا شيء ينسي حبَّاً فاشلاً كقصة حبٍّ جديدة، لكن يجب أن تكون ناجحة، وأن يبادلك الطرف الآخر مشاعر الحبِّ.