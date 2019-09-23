7 ميداليات لسورية في دورة غرب آسيا الثانية للرياضات الخاصة

حقق منتخب سورية للرياضات الخاصة سبع ميداليات أربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين في دورة غرب آسيا الثانية التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الأردنية عمان.



وأحرز منتخب ألعاب القوى أربع ذهبيات عبر علاء عبد السلام وعلي أسعد في مسابقتي رمي الرمح والكرة الحديدية للتصنيف “إف 33” ورمي القرص والكرة الحديدية للتصنيف “إف 11”.



وتوج لاعبو القوة البدنية بفضية وبرونزيتين عبر شادي عيسى فضية لوزن 80 كغ وعلاء اليوسف برونزية لوزن 65 كغ وزياد اندرون برونزية لوزن 88 كغ.