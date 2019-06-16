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7 قتلى من ميليشيات "قسد" بانفجار في الباغوز من بينهم قيادي

ذكرت مصادر اعلامية أن مجموعة من "قسد" كانت تنقل مخزن سلاح من أحد منازل قرية موزان التابعة لبلدة الباغوز، ما أدى إلى انفجاره ومقتل 7 من العناصر وبينهم قيادي.


وأضافت تلك المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان من مدينة هجين وتم نقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات في المدينة.


كما أشارت إلى أن من بين القتلى القيادي "نادر فوزي البديوي" وهو نائب قائد فوج البوكمال التابع لما يسمى مجلس ديرالزور العسكري، والذي ينتشر في منطقة هجين والباغوز والسوسة .

 


المصدر : العالم