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7 فوائد لـ «حمية الفواكه»

لفت موقع "هيلث لاين" إلى أن هناك حمية غذائية تعتمد على تناول جميع أنواع الفواكه بكميات معتدلة والتركيز على أنواع محددة منها، مثل الفواكه الغنية بالألياف الغذائية  والفواكه الغنية بالبوتاسيوم كالموز والشمام والجوافة، كما يجب التركيز على الفواكه الغنية بفيتامين سي.

وأوضح  الموقع أن "دايت الفواكه" له 7 فوائد أبرزها:

خسارة من 3 إلى 5 كيلو غرامات في أسبوع واحد

الإسهام في خفض نسبة الكوليسترول بالدم
تحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ
السيطرة على ضغط الدم
الحفاظ على توازن السوائل في الجسم
تطهير الجسم من السموم
الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة الأخرى


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