7 فوائد ذهبية للرمان

أظهرت العديد من الدراسات حول العالم عن فوائد الرمان، ودوره في المحافظة على سلامة الجسم، وكذلك القدرة على التخلص من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والشرايين، وأمراض السرطان، كونه يحتوي على مركبات نباتية غير موجودة في أي من الفواكه الأخرى.

ويمكن إستخدام الرمان من بذوره واضافتها للعديد من الأطباق والسلطات أو استخدامها كعصير خفيف أو مركّز والذي يتم استخدامه في العديد من أطباق حوض البحر المتوسط لذلك سنعرض أهم7 فوائد للرمان على الصحة:

1- فوائد الرمان على القلب:

يعمل الرمان على إبقاء الشرايين مرنة وتقليل الإلتهابات في بطانة الأوعية الدموية، كما أن الرمان معروف بقدرته على التقليل من نسبة التعرض على تصلب الشرايين والذي يعتبر السبب الأول في الإصابة بأمراض القلب.



2- فوائد الرمان على الذاكرة :



تساهم فاكهة الرمان على تقوية الذاكرة خصوصاً لدى كبار السن، وكذلك يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر، ووفقاً لدراسة تمت على 28 شخصاً من كبار السن أكدت إن شرب 237 ميليليتر من عصير الرمان يومياً، أعطى نتائج ملحوظة في تحسين الذاكرة اللفظية والبصرية.



3- في الحماية من أمراض السرطان:



يعمل الرمان بفعل مكوناته على تخلص الجسم من الشوارد الحرّة ويساعد على التقليل ومنع تكوين السرطان والعديد من الأمراض الأخرى.ويحتوي الرمان على مضادات أكسدة عالية تحفز خلايا الدم البيضاء لتحييد السموم في الجسم وتبعا لذلك تعزيز نظام المناعة قوية وصحية.ويعتقد أن الرمان يؤدي إلى موت الخلايا الغير الفعالة وبذلك إنتاج خلايا جديدة يومياً.



4- في تعديل نسبة السكر في الدم:

فوائد الرمان تحاصر الأشخاص المصابين بمرض السكر، وعلى الرغم من أن الرمان يحتوي على الفركتوز، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفواكه الأخرى، وقد أظهرت الدراسات أنه لم يكن هناك زيادة كبيرة في مستوى السكر في الدم من مرضى السكري الذين شربوا هذا العصير يوميا لمدة أسبوعين.

5- الحماية من إلتهاب المفاصل:

تعتبر آلام العضام والمفاصل من أكثر المشاكل التي يعاني منها الأشخاص حول العالم وخصوصاً كبار السن، ودائماً ما يكون الأمر مرتبط بوجود الإلتهابات، وبما أن الرمان غني بمركبات تحتوي على مضادات للإلتهاب فمن الطبيعي أن تساعد على علاج آلام المفاصل.

كما أن الرمان يعمل على المساعدة على وقف الأنزيمات التي تؤدي إلى إتلاف المفاصل.

6- مرضى الأنيميا وفقر الدم:

فقر الدم هو السبب الناجم عن نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، وعصير الرمان يحتوي على كمية وافرة من الحديد فإنه يساعد في التغلب على نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم ويعالج الأنيميا.

7- علاج الضعف الجنسي:

فوائد الرمان عديدة ومنها تقوية الرغبة الجنسية التي تعتبر الأمر الأهم الذي يفكر فيه الرجال حول العالم، حيث أنه يعزز قوة الدورة الدموية، كما أنه يقوي الانتصاب ويقاوم تجلط الدم.