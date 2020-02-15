7 علامات تشير إلى أن ملاكك الحارس يحاول التواصل معك

الملائكة كائنات روحية تحاول إرشادنا. ومع أنهم يعيشون في أبعاد أخرى، إلا أن إرشادهم يأتي على شكل رسائل موجهة وأحلام وتلقي رؤى بشكل مباشر. وبناء عليه هناك علامات عديدة تظهر أن الملائكة موجودة حولنا وتحاول التواصل معنا. هذه العلامات قد تبدو صغيرة وبدون معنى في البداية ولكنها مع الوقت قد تزيد تكرارا وحجماً.



هذه الكائنات الروحية ترسل إلينا تذكيراً رمزياً عن حبهم ودعمهم . بناء على ذلك سنعرض عليكم بعضاً من العلامات التي ترسلها الملائكة. وقد تبدؤون بملاحظة هذه العلامات بسبب حاجتكم إلى بعض الأجوبة عن سؤال تسألونه أو قد تخدمكم لتذكركم بأن ملائكتكم معكم.



7 علامات تشير إلى وجود الملائكة:



الريش



إذا وجدت ريشاً على طريقك، فهذا إشارة من الملائكة. إنها إشارة مذهلة إلى أن ملائكتك قريبة منك، تحبك وتدعمك.



الغيوم



إذا لاحظت أن غيمة تبدو على شكل ملاك، فذلك يعني أن ملاكك قريب منك وبهذه الحالة هو يظهر لك تواجده.



الروائح



إذا شعرت برائحة حلوة وكنت غير قادر على تمييز مصدرها، فهذا يشير إلى أن ملائكتك قريبة منك.



الرضع والحيوانات الاليفة



إذا لاحظت أن رضيعاً يبتسم إلى السقف أو يحدق مدهوشاً في الهواء فهذا يعني أن ملاكك الحارس موجود. وعندما يتواجد الملاك، تجد الرضع والحيوانات الأليفة في حالة راحة واسترخاء.



الموسيقى

إذا سمعت غناء ملائكياً أو صوتاً عذباً لا تستطيع توضيحه، فهذا إشارة من الملاك.



النقود المعدنية



إذا بقيت تجد نقوداً معدنية، فهذه إشارة من ملاكك ورمز مساندته إياك. إذا وجدت نقوداً معدنية ينبغي أن تعرف أنك محبوب ومدعوم ومسنود بتوجيه ملائكتك.



أضواء براقة



إذا بدأت تلاحظ أضواء وشرارات ضوئية غير مفهوم مصدرها، فهذا يعني أن ملاكك الحارس قريب . وإذا شعرت بهذا، أغمض عينيك واسترخ وتنفس لأن ملاكك يحاول أن يجلب لك الشفاء والتجدّد ورفع المعنويات.