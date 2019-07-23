7 شهداء بينهم طفلتان بريف حماة

استشهد 7 مدنيين بينهم طفلتان وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية بالصواريخ على قرية ناعور جورين والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي في انتهاك متواصل من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وأفاد مصدر إعلامي في حماة بأن إرهابيين يتحصنون في منطقة خفض التصعيد اعتدوا بعد ظهر اليوم بعدد من الصواريخ على قرية ناعور جورين سقط أحدها على سيارة ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتان وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.



وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن 4 مدنيين أصيبوا بجروح بينهم طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالي.



وبين المصدر أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضا بأضرار مادية في المنازل والمحال التجارية والممتلكات .

سانا



وبين مصدر طبي في مشفى السقيلبية للمراسل أن “أربعة مدنيين بينهم طفل أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لشظايا القذائف وصلوا الى المشفى حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم لهم.



إلى ذلك ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي الهبيط وكفرزيتا وقضت على عدد منهم.



من الاعتداء الإرهابي على قرية ناعور جورين بريف حماة