7 رجال تحبهم المرأة

يعجز العديد من الرجال عن فهم المرأة ومعرفة ما تبحث عنه في الرجل وما يرضيها.

الباحثة الاجتماعية ندى الزين تقدم أهم المواصفات التي تبحث عنها جميع النساء في الرجل ليكون ضمن قائمة الرجال المرغوبين لديها، وهي:

الرجل الشهم:

دائماً تبحث المرأة عن رجل شهم، يؤمن بأن العلاقة بينهما ليست مجرد رغبة بالحصول عليها، وإنما علاقة مبنية على التبادل غير المشروط بالحصول على مقابل، فالمرأة ترفض الرجل الباحث دائماً عن المكاسب والمقابل، وترحب بالرجل الشهم والخدوم دون انتظار مقابل.

الرجل المضحي:

المرأة بطبيعتها تميل إلى الرجل المضحي، الرجل الذي يبدي استعداداً دائماً لمد يد العون والاستغناء عن أمور قد تكون مهمة بالنسبة له نظير ودها والفوز بحبها، فالمرأة تحترم هذا الرجل وتقدره، وتزيد مكانته لديها، وعلى الرجل الذكي أن يفهم هذه الطبيعة في المرأة، وأن يتقن التعامل معها من هذا المنطلق ليفوز بودها ورضاها.

الرجل القائد:

حتى المرأة القوية لا تميل للارتباط برجل يكون هو الجانب الضعيف في العلاقة، فهي تبحث عن رجل تعتمد عليه، ويكون سنداً لها، ولا تصدق محاولاتها بالسيطرة، فمهما طال بها الزمن، فإنها ستمل دور القائد الذي يقوم بكل المهام الأساسية في الحياة.

الرجل الرومانسي:

المرأة حالمة بطبيعتها، وأكثر النساء يفكرن بعواطفهن أكثر من عقولهن، لذلك تبحث دائماً عن الحب والرومانسية في صفات شريك أحلامها، وتنظر دائماً إلى كل لفتات الحب والشوق الصادرة منه، وكلما زاد شعورها بحب الشريك، كلما كانت الحياة أكثر استقراراً وسعادة بالنسبة لها، فالحب بلسم الحياة الزوجية، وبمجرد أن تشعر بأنها مهملة وغير محبوبة، فإنها تثور كبركان ملتهب.

الرجل المخلص:

إن قضية الإخلاص في نظر المرأة قضية مصيرية ومحور أساسي لاستمرارية العلاقة مع الرجل، فهي ترفض الشريكة أو المنافسة لها على شريكها، ولا تنسى الخيانة أبداً، وتبحث عن الرجل الذي يخلص لها مهما كانت الظروف، وقد تعتبر تصرفات بسيطة خيانة حتى إن لم تكن كذلك، وتغفر أي خطيئة للرجل إلا الخيانة، فهي الخط الأحمر الذي لا يغتفر.

الرجل الأنيق:

المرأة مخلوق يهتم بالمظاهر، وتحب الرجل الذي يهتم بمظهره ويبدي أناقته وذوقه الرفيع، فبينما يحب الرجل بعقله، فإن المرأة تحب بقلبها وعينيها وأذنيها، وهي تعتبر اهتمامه بمظهره من ضمن الأمور التي تعبر عن شخصيته، بينما قد يهمل الرجل هذا الجانب من نفسه، إلا أن المرأة توليه اهتماماً كبيراً، وقد تعتبر بعض النساء أن اهتمام الرجل بمظهره يجب أن يكون من باب تبادل اهتمامها هي بنفسها من أجله.

الرجل الواضح:

الكذب والغموض والتصنع صفات تمقتها المرأة، وتتجنب صاحبها، فالمرأة تحب الرجل البسيط الواضح دون تكلف أو تمثيل، فهو يشعرها بأنه كتاب مفتوح لا يخفي عنها شيئاً، وتشعر معه بالأمان والاستقرار، فيغنيها عناء الاستكشاف والبحث خلفه، لتطمئن دون أن تفسر وتحسب كل نفس من أنفاسه، وعلى الرجل أن لا يستهويه دور الشريك الغامض، فالمرأة تكره الغموض وتمل البحث.

المصدر: سيدتي