7 أخطاء شائعة تسرع من الشيخوخة المبكرة عند النساء

مع التقدم في العمر تبدأ النساء بالخشية من بدء ظهور علامات الشيخوخة وخصوصا على الوجه واليدين .



حيث قد تكشف التجاعيد والخطوط المبكرة على الوجه عمر المرأة وقد تعطيها سنا أكبر من سنها الحقيقي في بعض الأحيان.



أسباب تسرع في ظهور علامات الشيخوخة على النساء



الإكثار من التعرض لأشعة الشمس



غالبا ما تكثر المرأة من التعرض لأشعة الشمس الضارة وخصوصا على شاطئ البحر، من دون أن تدرك أنها تعمل على تدمير ألياف الكولاجين في البشرة من خلال عملية الأكسدة مما قد يسبب حساسية شديدة في البشرة بالإضافة إلى بقع وتجاعيد وترهل للجلد.



التدخين



يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة كالتمدد والتجاعيد وضعف الجسم عموما ، حيث أن هذه العادة السيئة من شأنها أن تسبب خفض فيتامين C في الجسم وهو المسؤول عن إنتاج ألياف الكولاجين.



التغذية غير السليمة



إن إهمال التغذية السليمة والصحية وعدم الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات، قد يسبب هشاشة العظام وتجاعيد الوجه وهي من أبرز علامات الشيخوخة المبكرة.



كما أن الخضار والفواكه قد تكون غير محببة للبعض، ما يمكن أن يسبب ظهور التجاعيد والإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة خصوصا بالنسبة إلى المرأة.



الإجهاد والضغط النفسي عند النساء



من المعروف التأثيرات السلبية التي تتركها المشاعر السلبية على صحة المرأة خصوصا، كالإجهاد والتوتر والقلق الدائم والضغط النفسي والعصبي ، التي تعتبر من أبرز أسباب الإصابة بالشيخوخة المبكرة وضعف الجسم وظهور التجاعيد وتساقط الشعر.



الإفراط في تعابير الوجه



إن الإفراط في استخدام تعابير الوجه من خلال الحركات سواء الضحك أو البكاء وعبوس الحاجبين، يسرع من ظهور التجاعيد.



المعاناة من اضطرابات النوم



تؤدي المعاناة من اضطرابات النوم المختلفة وخصوصا قلة النوم والأرق إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة بين الشباب وخصوصا النساء.



الإكثار من مستحضرات التجميل



ينصح باستخدام مستحضرات التجميل باعتدال والانتباه إلى الأنواع المستخدمة، نظرا لتأثيرها القوي على صحة البشرة، حيث أنها قد تسرع في بعض الأحيان من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.



هذه الأسباب من شأنها أن تصيب المرأة بالشيخوخة المبكرة، لذلك لا بد من الحرص على تفادي ممارستها واتباع نمط حياة صحي يبقي الجسم والبشرة خصوصا في حالة دائمة من الشباب.