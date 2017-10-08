7 آلاف هكتار لزراعة المحاصيل البقولية والرعوية بحمص

‏حددت مديرية زراعة حمص مساحة 7628 هكتارا لزراعتها بالمحاصيل الرعوية والبقولية المروية والبعلية في مختلف مناطق المحافظة للموسم الزراعي الحالي.‏

‏وبين رئيس دائرة الاحصاء في المديرية المهندس احسان الطحش أنه تم ‏توزيع المساحات المقررة زراعتها حسب كل منطقة والهطلات المطرية الكافية للزراعة البعلية مشيرا إلى أن المساحات المقررة زراعتها بالحمص البعل تبلغ 1883 هكتارا في حين سيتم زراعة 347 هكتارا بالعدس البعل و‏‏551 هكتارا بالكرسنة و1824 هكتارا بالجلبانة وأكثر من 700 هكتار بالبيقة الحب ‏والرعوية.‏

كما خصصت المديرية نحو 1100 هكتار لزراعتها بالفول الحب و327 هكتارا بالبازلاء و460 هكتارا بالفول الصويا و1156 هكتارا بالخضار الشتوية ونحو 4 آلاف هكتار ‏بالخضار الصيفية.‏

المصدر: سانا