6931 طناً… تقديرات إنتاج التفاح بحماة للموسم الحالي

قدرت مديرية زراعة حماة إنتاج المحافظة من محصول التفاح للموسم الحالي بنحو6931 طناً.



وأوضح رئيس دائرة التخطيط بالمديرية المهندس موفق النجار أن المساحات المزروعة بأشجار التفاح بلغت 33468 دونماً منها 9150 دونماً مروية والباقي بعل.



وأشار النجار إلى برامج المكافحة والمتابعة والوقاية التي تقيمها المديرية من خلال الكوادر الفنية والوحدات الإرشادية بالمحافظة‏ مبيناً أن زراعة التفاح تتركز في المناطق الغربية من المحافظة كمصياف وبشنين وبرشين وتين السبيل وحرمل وأهم الأصناف المزروعة “ستاركن وغولدن” وتمتاز بصلابتها التي تعطيها قدرة تخزينية لفترة طويلة.



ويبلغ العدد الكلي لأشجار التفاح بحماة 996497 شجرة المثمر منها نحو 856012 شجرة.