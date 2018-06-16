6.6 مليارات ليرة مبيعات إسمنت حماة

أنتجت الشركة العامة لصناعة الاسمنت في حماه لغاية أيار 161 ألف طن اسمنت و 375 ألف طن من الكلنكر.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس الطيب يونس أن تسليمات الشركة لمؤسسة عمران بلغت لغاية أيار 163 ألف طن بقيمة 6،6 مليار ليرة، مشيراً إلى أن انخفاض نسب تنفيذ مادة الكلنكر خلال الربع الأول كان نتيجة توقف فرن معمل (رقم 3 ) لإجراء الصيانة إلى جانب تراجع نسب تنفيذ خطة الاسمنت بسبب امتلاء السيلوات وعدم قيام مؤسسة عمران بتسويق الحصة المنوطة بها من المنتج، مضيفاً أن الشركة تواجه صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات الإنتاج نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.‏



المصدر : الثورة