65 مسلحاً يسلمون أنفسهم بوساطة روسية شمال سوريا

سلم 65 مسلحاً من إحدى الجماعات “المعارضة” المسلحة التي تنشط شمال سوريا، أنفسهم للجيش بوساطة أفراد من القوات الروسية من مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة “حميميم”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر عسكري سوري مسؤول ، أن الجماعة المسلحة كانت تنشط في قرية أبو كهف الواقعة في محافظة حلب شمال سوريا، وسلمت الجماعة المسلحة المكونة من 65 عنصراً نفسها عند حاجز تابع لسيطرة الجيش في تلك المنطقة، “هؤلاء الناس كنا ننتظرهم هنا، وأخبرونا عبر وسطاء أنهم مستعدون لتسليم أنفسهم والخروج، وبمساعدة عناصر من القوات الروسية تمكنا من إجراء مفاوضات معهم”.