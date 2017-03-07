6448 مخالفة تموين في شهرين معظمها احتكار وغش في المازوت والغاز

بلغ عدد الضبوط المنظمة من مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروعها في المحافظات 6448 ضبطاً خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري (2017)، بوسطي يومي 215 مخالفة، إذ تم تنظيم 3219 ضبطاً خلال شهر كانون الثاني من بينها 844 عينة مختلفة تم إحالتها للمخبر ليتم تحليلها وفق المواصفات القياسية السورية وبينت نتيجة التحليل مخالفة 174 عينة كما تم إغلاق 147 فعالية تجارية مخالفة وإحالة 88 مخالفاً للقضاء المختص موجوداً. بينما بلغ عدد الضبوط خلال شهر شباط الماضي 3229 ضبطاً من بينها 890 عينة مختلفة تم إحالتها للمخبر ليتم تحليلها، بانتظار إعلان النتائج، كما تم إغلاق 153 فعالية تجارية مخالفة وإحالة 52 مخالفاً للقضاء المختص، أي تم إحالة 140 تاجراً إلى القضاء وإغلاق 300 فعالية في شهرين.

وعن أبرز المخالفات الجسيمة خلال الشهرين الماضيين بيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام النصر الله أنه في محافظة دمشق تم ضبط 6 مستودعات تحوي 1540 أسطوانة غاز منزلي بمخالفة نقص بالوزن والاحتكار، وسلمت الكميات المذكورة للمؤسسة السورية للتجارة وتم إحالة المخالفين موجوداً للقضاء المختص أصولاً. كما تم حجز سيارات النقل والتوزيع التابعة لهذه المستودعات وعددها 13 شاحنة، كما تم ضبط عدد من الفعاليات التجارية بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المياه المعدنية وتم إحالة المخالفين موجوداً للقضاء المختص أصولاً.

وفي محافظة ريف دمشق تم ضبط عدد من الفعاليات التجارية بمخالفات متنوعة منها النقص بالكيل والوزن، والتصرف غير المشروع بالمواد المدعومة من الدولة، والبيع بسعر زائد، والاحتكار موزعة إلى 18340 ليتر مازوت و316 جرة غاز، و30316 كغ من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى 220 طناً من مادة الدقيق التمويني والنخالة. وجرى ضبط مستودع يحوي مواد غذائية غير مخصصة للبيع. وأضاف مدير حماية المستهلك تم ضبط سيارة ومستودعاً في منطقة الكسوة- استراد درعا تحوي كمية عشرة براميل سعة البرميل 200 ليتر تحتوي على 2000 ليتر من مادة المازوت مصدرها الرقة حيث تم إغلاق المستودع وحجز السيارة المخالفة، وتم إغلاق معمل كونسروة لمدة 15 يوماً في منطقة عدرا العمالية بمخالفة عينة معجون طماطم مخالفة، وتنظيم سبعة ضبوط تموينية بحق المخالفين من موزعي مادة المازوت في مركز محروقات دمر بمخالفات متنوعة منها النقص بالكيل ونزع الأختام الرصاصية وتم إحالة الضبوط للقضاء المختص وحجز السيارات المخالفة، وعرض الموضوع على لجنة المحروقات في المحافظة لإقرار الإجراء المناسب بحقهم.

وفي محافظة حلب جرى تنظيم عدد من الضبوط العدلية بمخالفات متنوعة مثل مخالفة الامتناع عن البيع بقصد الاحتكار وحيازة مادة الفروج المجمد المهرب وحيازة مواد طبية مهربة.

وفي محافظة طرطوس تم إغلاق العديد من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومنها محطة لمدة شهر لمخالفة النقص بالكيل وثلاثة محلات لبيع الغاز لمخالفة التوقف عن العمل من دون سبب مشروع وفرن لمخالفة التصرف بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها.

وفي محافظة حماة تم تنظيم 76 ضبطاً تموينياً منها 51 ضبطاً بالمخابز والأفران العاملة بالمحافظة بمخالفات النقص بالوزن والبيع بسعر زائد وسوء صناعة الخبز والتصرف غير المشروع بالدقيق التمويني، بالإضافة إلى 22 ضبطاً بالمحروقات لمخالفات متعددة.

وفي حمص تم ضبط مخالفين بالاتجار بالمحروقات والاتجار بالخبز التمويني والنخالة العلفية، وتم تنظيم ضبط عدلي بمخالفة التصرف بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها، وتم ضبط ثلاثة معتمدين لتوزيع الغاز في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص بمخالفة التصرف بالمادة لغير الغاية المخصصة لها، وتم إحالة المخالفين لفرع الأمن الجنائي للتوسع بالتحقيق معهم كما تم إحالة الموضوع إلى لجنة المحروقات بمحافظة حمص لإجراء اللازم، وذكر مدير حماية المستهلك أنه تم ضبط مستودعين في مدينة اللاذقية يحويان 250 كيس دقيق تمويني و6 أطنان من النخالة وعدة مناخل بهدف نخل الدقيق التمويني وفصله عن النخالة للاتجار بتلك المواد وتم إحالة المخالفين موجوداً وتكليف قيادة الشرطة باللاذقية للتوسع بالتحقيقات للوصول إلى جميع المتلاعبين وإحالة المتورطين للقضاء المختص، وتم تنظيم 19 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التي تتعامل بالبيض والفروج بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير والبيع بسعر زائد. وجرى تنظيم 18 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات المتعاملة بالمحروقات بمخالفات نقص الكيل ونزع أختام الرصاص عن العداد والتصرف غير المشروع والبيع بسعر زائد لمادة الغاز والاتجار غير المشروع بالغاز، وعليه تم إغلاق ثلاثة محال وإحالة تسعة أشخاص موجوداً للقضاء المختص.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن