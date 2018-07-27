638 مرشحاً لانتخابات مجالس الادارة المحلية خلال اليوم الأول لاستقبال الطلبات

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الخميس أن “إجمالي عدد المرشحين لمجالس الإدارة المحلية في جميع المحافظات السورية بلغ في اليوم الأول 638”.

وبين معاون وزير الإدارة المحلية المهندس معتز قطان، ، أن “هناك إقبالاً جيداً للترشح في أغلب الدوائر الانتخابية المشكلة في المحافظات، والأمور تجري بيسر دون أي عوائق”.

وكانت بدأت يوم الخميس 26 – 7 – 2018، طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية المقرر القيام بها في 16 أيلول المقبل، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى الأربعاء 1 – 8 – 2018.