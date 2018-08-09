6000 تلميذ وتلميذة يتقدمون لامتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي

توجه اليوم 6000 تلميذ وتلميذة لتقديم امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي في عدد من المحافظات ولغاية التاسع عشر من آب الجاري.

وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن دورة امتحانية ثانية استثنائية لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي الذين سجلوا بالدورة الأولى ولم تسمح لهم ظروفهم بالتقدم للامتحانات.

وقال مدير الامتحانات يونس فاتي إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل لافتاً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية وصل إلى 6000 تلميذ وتلميذة موزعين كالتالي في ريف دمشق 5826 وحماة 89 وحلب 60 ودرعا 25.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 11 من حزيران الماضي نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي الدورة الأولى والتي تقدم إليها 263704 تلاميذ نجح منهم 175171 تلميذا بينما بلغ عدد المتقدمين لشهادة الإعدادية الشرعية 3617 تلميذا نجح منهم 2968 تلميذا.