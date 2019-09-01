60 شهيداً وعشرات والجرحى بعدوان لطيران التحالف السعودي في اليمن

ارتفع عدد ضحايا مجزرة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت سجنا يضم أسرى في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 60 شهيداً وعشرات الجرحى.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري في اتصال هاتفي مع موقع المسيرة نت.. “إن طيران العدوان نفذ سبع غارات أطلق خلالها 14 صاروخا على ثلاثة مبان في كلية المجتمع بذمار تضم 185 من المرتزقة الذين أسروا على جبهات مختلفة.



وبين الحاضري أنه تم انتشال 60 جثة حتى اللحظة مرجحا ارتفاع عدد القتلى عن المئة قتيل حيث لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض مشيرا إلى أن 50 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة اصابة معظمهم خطيرة.



وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في وقت سابق.. “إن السجن يضم عشرات الأسرى.. وقوى العدوان تعمدت قصفه لإفشال جهود إنجاز صفقة تبادل للأسرى” مضيفاً.. إن السجن معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات محملاً قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف وما سينتج عنه.