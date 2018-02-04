60 حالة تسمّم بعد تناول لحم البقر… ما علاقة الكوبرا؟
نقلت السلطات المحلية في جنوب إفريقيا نحو ستين شخصاً من سكان القرية إلى المستشفى بعدما تناولوا لحم بقرة نفقت بلسعة كوبرا سامّة.
وفي التفاصيل، فقد أصيب الضحايا بأعراض تنوعت بين الإسهال، القيء، الصداع وتشنجات في المعدة في مبوزا بالقرب من تسولو.
نشير إلى أنه من بين الضحايا الذين تعرضوا للتسمم 16 طفلاً نقلوا إلى المستشفى.
الجدير ذكره، أنه لم يُعرف ما إذا كانت حالة الضحايا حرجة أم لا. وكان متحدث باسم وزارة الصحة في المنطقة قد أكّد أنّ المستشفيات على استعداد لاستقبال المرضى والمصابين بالتسمم.
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