6٫5 مليارات ليرة.. اعتماد إضافي للـمـصـرف الــزراعي

أفادت مصادر إعلامية أنه تم تخصيص المصرف الزراعي التعاوني باعتماد إضافي وصل إلى 6,5 مليارات ليرة خارج الحد الأقصى للاعتمادات المخصصة للمصرف لصالح المؤسسة العامة لإكثار البذار لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين للعام الحالي وذلك بناء على كتاب مجلس الوزراء ومذكرة مديرية القروض.



وأشارت المصادر إلى تكليف فرع المصرف الزراعي في دمشق بإعداد الاضبارة المتعلقة بطلب التمويل والسندات العائدة لها والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بطلب التمويل وإبرام العقد اللازم مع المؤسسة العامة لإكثار البذار على أن يستجر المصرف الزراعي مبلغ الاعتماد المخصص بموجب بند تخصيص الاعتماد (المذكور) بنسبة 100% لدفع قيم المحاصيل الزراعية المشتراة من المزارعين لموسم 2018 وذلك على شكل سلف توضع في حسابه المفتوح لدى مصرف سورية المركزي على أن تغطى هذه السلف بسندات لا يتجاوز استحقاقها 120 يوماً من تاريخ تجهيزها لدى المصرف المركزي على أن يستوفى المصرف من المؤسسة العامة لإكثار البذار القرض الممنوح من قبله بفائدة عند الاستحقاق بمعدل 1% وتسري في حال انتهاء مدة القرض وعدم التزام المؤسسة بتسديد القرض فائدة تأخير قانونية مقدارها 1,75% .‏



كما يستوفي مصرف سورية المركزي من المصرف الزراعي على القرض الممنوح من قبله لصالح اكثار البذار فائدة عند الاستحقاق بمعدل 0,5 % وتسري في حال انتهاء مدة القرض وعدم سداده فائدة تأخير بمعدل 1% .‏



المصدر : الثورة