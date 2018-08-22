إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة
المسيحيون في الجزيرة السورية يثورون على تدخل قسد في مناهجهم التعليمية
حصل على كل مايرغب به رجل
رحيل شيخ الرواية السورية حنا مينة
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق
الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب
الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم
مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب
إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية

6 نقاط تدليك على الأذن لعلاج الأمراض المستعصية

6 نقاط تدليك على الأذن لعلاج الأمراض المستعصية

وفقا للطب الصيني والفرعوني هناك نقاط حيوية في الجسم ترتبط بطريقة مباشرة بالأعضاء الداخلية إضافة إلى الحالة النفسية. وقد استخدم الأطباء هذه النقاط قبل التعرف على الجراحة لعلاج العديد من الامراض.


يبلغ عدد هذه النقاط 200 نقطة على كامل الجسم، ويمكن بالضغط عليها أو تدليكها أحداث تيار من الطاقة الإيجابية التي تساعد على علاج مختلف المشكلات الصحية والعاطفية.

لذا إذا أردتم أن تعالجوا مختلف الأمراض والأوجاع يمكنكم البدء بتدليك هذه النقاط العلاجية، ومن النقاط السهلة والتي يمكن التحكم بها بسهولة 6 نقاط موجودة على صيوان الأذن الخارجية.

1. لعلاج آلام الظهر والكتفي.

2. لعلاج الأمراض التي تصيب الأطراف.

3. لعلاج أوجاع المفاصل.

4. للتخلص من مشكلات الجيوب الأنفية والغدة الدرقية.

5. لعلاج الاضطرابات الهضمية.

6. لعلاج بعض أمراض القلب والرأس.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.