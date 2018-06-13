6 مراكز جديدة للكهرباء في جرمانا

ذكر مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق المهندس خلدون حدى أن ورش الكهرباء وضعت في الخدمة اليوم 6 مراكز جديدة للتحويل الكهربائي وذلك في منطقة المخالفات بجرمانا، كما سيتم العمل خلال الأيام القادمة على وضع ٣ مراكز للتحويل بالخدمة في عدد من مناطق جرمانا.

وقال حدى: إن وضع مراكز التحويل الجديدة في الخدمة سيساهم في تحسين التغذية الكهربائية في منطقة جرمانا والتخفيف من حمولة المراكز القائمة والتي كانت تعاني من انقطاعات متكررة بسبب ارتفاع حمولاتها والحد من احتراق الكابلات الكهربائية وتحسين وثوقية الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد الفني للشبكة.

ولفت حدى إلى أن ورش الكهرباء قامت في وقت سابق بالانتهاء من وضع 7 مراكز جديدة للتحويل الكهربائي بمختلف الاستطاعات وذلك خارج المخطط التنظيمي السابع بجرمانا في ريف دمشق.

وأشار حدى إلى أن ورش الكهرباء نفذت منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه تركيب ٢٠٠٠ عداد كهربائي جديد في مختلف مناطق جرمانا، في حين وصل عدد العدادات الكهربائية المسحوبة المخالفة حوالي ٨٥٠ عداداً تم إعادة ٦٥٠ عداداً كهربائياً منها بعد إجراء التسوية بخصوصها.

ونوّه حدى بأن الشركة ستستمر ووفقاَ لخطتها خلال العام الحالي في توسيع كل الشبكات الكهربائية وزيادة مراكز التحويل في كل مناطق المحافظة لتبقى المنظومة الكهربائية مستمرة وثابتة وبأفضل حالاتها واستقراريتها.



المصدر: تشرين









