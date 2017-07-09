6 فوائد صحية رائعة للشوكولا الداكنة

في مرحلة تاريخية قبل وصول الإسبان إلى أمريكا اللاتينية كانت حبوب الكاكاو تستخدم كعملة للمقايضة بين قبائل الأزتيك، وهم أول من انتبه إلى فوائد هذه الحبوب التي تُصنع منها الشوكولا للصحة الجنسية.وبعد أن انتشرت صناعة الشوكولا تزايدت المعرفة بفوائدها، وخاصة الشوكولا الداكنة، إليك أهم هذه الفوائد:

ضغط الدم. تحتوي الشوكولا على مضادت للأكسدة تسمّى الفلافونويد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتوازن الهرمونات.

الكولسترول. تناول الشوكولا الداكنة يساعد على خفض الكولسترول الضار بنسبة 10 بالمائة وفقاً لبعض الدراسات، لأنها تحتوي على دهون تماثل الموجودة في زيت الزيتون، ولا يعني ذلك الإفراط في أكل الشوكولا الداكنة، لكن تناولها باعتدال.



الصحة الجنسية. تحتوي الشوكولا الداكنة على مادتين كيميائيتين، الأولى هي التربتوفان الذي يحسّن المزاج، ويتم إفرازه أثناء الجماع، والثانية هي فينيليثيلامين التي تفرزها الدماغ عند الشعور بالحب.



الحالة المزاجية. تزيد الشوكولا الداكنة إفراز مادة الإندروفين في الجسم، وهي المادة التي تُفرز عند ممارسة التمارين الرياضية وعند تعاطي الكحول، وتساعد على تحسين المزاج دون الآثار السلبية للكحول.



تجاعيد البشرة. من أهم فوائد أكل الشوكولا الداكنة أنها تقلل تجاعيد البشرة وتؤخّر مظاهر التقدّم في العُمر.



المعادن. تحتوي الشوكولا الداكنة على معادن: النحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي توليفة غنية بالمغذيات التي يحتاجها الجسم.