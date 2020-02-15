6 علامات تدلّ على أن العين الثالثة بدأت تعمل

العين الثالثة هي الشاكرَه (مركز الطّاقة) الموجودة على الجبين بين الحاجبين. تفيدنا هذه الشاكرَه في تطوير حدسنا وحاسّتنا السادسة لأنها مقرّ الحدس والحاسّة السادسة وقدرات الروح. وتنبثق كافة الإدراكات والأفكار والإحساسات من هذه الشاكرَه. إنها تسمح أيضًا بالوصول إلى ما يُسَمّى بحالة الوعي الواسعة النطاق من أجل تحسين مستوى وعينا. ولكن لا تنسوا أن كل شاكره يجب أن تكون مفتوحة ومتوازنة.



من أجل أن تفتحوا عينكم الثالثة عليكم أن تتخلّوا عن الأنا وأن تتقبلّوا حقائق أخرى وأن تصبحوا منفتحي الروح وأن تشكّكوا بالكثير من الأفكار والمشاريع.



تقول مدارس كثيرة إنه عليكم أن تغنّوا وتردّدوا مانترا بينما تؤكّد أبحاث أمريكية أن كل شاكرَه يضعفها شيء ما. و ضعف العين الثالثة هو الانخداع بالواقع.



اكتشفوا كيف يمكنكم أن تفتحوا الشاكرَه الخاص بكم. تعلّموا فتح عينكم الثالثة واكتشفوا كيف يمكنكم أن تفتحوا شاكرَا



الجبين:

1- تبدون كأنكم تملكون إحساسًا زائدًا بالأشياء التي لا نراها عادة في الخفاء



إنه لأمر غريب أنّ العين الثالثة تستطيع مساعدتكم على رؤية الأمور التي لا يمكنكم رؤيتها بالعين المجرّدة. بفضل العين الثالثة المفتوحة ستتمكّنون من رؤية المستقبل بوضوح أكبر وسيصبح حدسكم أقوى بشكل واضح.

ستستفيدون من خبراتكم وستصبحون قادرين على استباق الشّعور بالسوء عن بعد أميال.



2- قد تصبحون حسّاسين على الضوء



يمكن للضوء أن يزعج عينيكم عندما تنفتح عينكم الثالثة. قد تبدو لكم بعض الألوان زاهية جدًا وقد تصبحون حسّاسين أكثر على الأشياء التي ترونها. لا تقلقوا فهذا طبيعي لانكم على وشك أن تصبحوا أشخاصًا يقظين روحيًا.



3- قد تشعرون بآلام في الرّأس

عندما تنفتح العين الثالثة قد يكون الأمر مميّزًا لشخص لم يسبق له أن اختبر الأمر من قبل. يمكن لانفتاح العين الثالثة أن بسبب ضغطًا على الرأس يترجَم على شكل ألم. قوموا بنزهة هادئة بل قوموا بنزهات طويلة في الطبيعة فسيساعدكم ذلك على تخفيف الضغط وسيسمح للعين أن ترى من تلقاء نفسها.



4- قد تشعرون بالإختلاف

من الصعب أن تفهموا السبب الذي من أجله تشعرون أنكم مختلفين ولكن هكذا هو الوضع. قد يحصل التغيير بشكل تدريجي أو مفاجئ. وقد لا تعودون تقدّرون أمورًا كنتم تقومون بها من قبل أو قد تحبّون أمورًا لم تحبّوها ولم تصدّقوها يومًا. لا تخافوا من هذه التّغيّرات فهذه حالة طبيعية.



5- ستتمكّنون من قراءة الناس بشكل أسهل

من الممكن ألّا تروا الأمور بالطّريقة نفسها مع انفتاح العين الثالثة ولكنكم ستصبحون قادرين على قراءة ما بين السّطور بسهولة أكبر وسيسهل عليكم تخطّي الجدران التي يضعها عادة الناس في ما حولهم ورؤية ما وراء الأقنعة التي يضعها الناس. وهذه أداة مهمّة أيضًا.



6- ستشعرون بالتغيير التدريجي والدائم



تعزيز العين الثالثة يغيّر رأينا بالحياة وشخصيّتنا بشكل مستمرّ. وتنتج تبعا لذلك تغيّرات مفيدة لأننا نريد ذلك بل نأمل ذلك. بشكل عام يمكننا أن نرى هذا التغيّر في الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين إذ نصبح أكثر تقبّلًا لهم وأقلّ أنانية.