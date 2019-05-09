6 شهداء بنيران ميليشيا (قسد) وطيران الاحتلال الأمريكي في الشحيل بريف دير الزور

ارتكب طيران التحالف الأمريكي وميليشيا (قسد) مجزرة استشهد فيها 6 مدنيين من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.



وبينت مصادر أهلية أن مجموعة من ميليشيا (قسد) أقدمت فجر اليوم على محاصرة حي الكتف في بلدة الشحيل لأكثر من ساعتين بمؤازرة من الطيران المروحي الأمريكي الذي حلق على ارتفاعات منخفضة ثم نفذت اقتحاماً مترافقاً بإطلاق نار كثيف وعشوائي على أهالي الحي ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وجرح 4 آخرين واعتقال عدد من الأهالي وترويع البلدة بالكامل.



يذكر أن منطقة الشحيل شهدت قبل أسبوعين كمعظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة ميليشيا (قسد) احتجاجات شعبية واسعة طالبت بطردها من المنطقة.